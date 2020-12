Mostacciano: “Ennesimo crollo di alberi nella zona”

“Oggi è crollato un nuovo albero nel quartiere di Mostacciano, con questa zona che raggiunge il record negativo di una trentina di alberi caduti negli ultimi 5 anni. Il grosso arbusto si è abbattuto su piazza Beata Vergine del Carmelo, a pochi passi dalla Chiesa e una scuola. Una situazione insostenibile poiché si tratta di un incidente che si sarebbe potuto evitare tranquillamente.”

Lo affermano in una nota Davide Bordoni e Piero Cucunato, rispettivamente Consigliere di Roma Capitale della Lega e Capogruppo della Lega nel X Municipio

“Da un mese – prosegue la nota – chiediamo delucidazioni all’Amministrazione sull’utilizzo dei fondi riguardo la gestione del verde pubblico, con lo stesso Assessore all’Ambiente che da settimane evita di far chiarezza su come vengono utilizzati questi soldi e soprattutto sui progetti portati avanti in questo ambito. Una condizione evidenziata soprattutto in chiave di potature mai avvenute, come nel caso peraltro di Mostacciano dove le nostre segnalazioni sul problema sono molteplici. È inutile che la Raggi parli di manutenzioni del verde partite su tutta Roma, con i rami che continuano a crollare su tutta la Città Eterna e il marito della Sindaca che minimizza scioccamente questi disastri sul proprio profilo social”.