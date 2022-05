Mostra dedicata a San Felice da Cantalice a Centocelle

Domenica 8 maggio 2022 è stata inaugurata una mostra di interessanti testimonianze biografiche e iconografiche dedicata a San Felice da Cantalice, aperta fino al prossimo 18 maggio, giorno della sua Festa, e curata dal prof. Vincenzo Scasciafratti dell’associazione culturale ILEX – Cantalice, in collaborazione con il collezionista Eliseo Patacchiola.

Luogo dell’evento è la Cappella del Crocifisso “detto di San Felice”, nella Chiesa parrocchiale intitolata al Santo cappuccino, in piazza San Felice da Cantalice 20, nel popolare quartiere di Centocelle, a Roma.

Inoltre viene presentata al pubblico, per la prima volta, “la corona di fra Felice”: oggetto d’arte opera della ceramista Barbara Lancia, dell’associazione culturale ILEX. È stata riprodotta in grandezza naturale quella che con ogni probabilità è stata la Corona del Rosario usata in vita da San Felice, che «era d’osso di persiche», secondo una ricerca condotta dal prof. Scasciafratti.

Si tratta di un’occasione davvero interessante per conoscere meglio la spiritualità di uno dei Santi più importanti del Cinquecento, grande amico tra l’altro di San Filippo Neri, e da sempre popolare per la sua innegabile bonomia.

Per qualsiasi informazione è utile consultare il sito www.parrocchiasanfelice.org.