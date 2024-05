Mostra/Mercato in largo Beltramelli

Sabato, 1° giugno 2024, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, in Largo A. Beltramelli, (nel quartiere Pietralata/Portonaccio), ci sarà un’altra edizione della “Mostra-Mercato del Tiburtino”.

L’evento, che si svolge da febbraio scorso, il primo sabato di ogni mese, sempre in largo Beltramelli, ed è organizzato dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Fabiana), riguarderà prodotti di: Artigianato, Commerciali, Prodotti Tipici, Vintage e molto altro, come risulta dalla locandina allegata ed avrà un’interruzione per i mesi di luglio ed agosto, per riprendere il primo sabato di settembre.

