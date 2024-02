Moto contro furgone sull’Appia: Muore a 45 anni

Un assistente di volo di 45 anni, residente ad Albano Laziale, è morto, nella giornata di ieri Venerdì 2 Febbraio 2024 intorno alle 14.30, in un incidente stradale avvenuto sulla via Appia nel territorio di Marino.

La vittima era in sella ad una moto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo, si è scontrato con un Ford Transit guidato da una donna. Inutile ogni tentativo di soccorrere il 45enne che è morto sul colpo.