Movida e sosta selvaggia a Ponte Milvio, scatta lo sbarramento della Polizia: multati locali e centauri

Un vero e proprio dispositivo di sbarramento per blindare le aree pedonali, liberare le piste ciclabili dall’invasione di scooter e moto e restituire decoro e vivibilità a uno dei cuori pulsanti della movida romana.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto scattare un piano straordinario di controllo del territorio ad alto impatto nel quadrante nord della Capitale, concentrando le pattuglie tra viale di Tor di Quinto, piazzale di Ponte Milvio e il quartiere delle Vittorie.

L’operazione, pianificata sulla base delle segnalazioni esasperate dei residenti e dell’analisi tecnica delle criticità del territorio, è stata coordinata dal XV Distretto Ponte Milvio e dal Commissariato Prati, che hanno operato in sinergia con gli equipaggi della Polizia Stradale e i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

I varchi presidiati sotto la Torre Valadier

Il focus principale del blitz ha riguardato lo slargo situato subito sotto la storica Torre Valadier, a ridosso del ponte sul Tevere.

L’area, da sempre punto di ritrovo di comitive di centauri nelle calde serate estive, era da tempo al centro di proteste a causa di comportamenti illeciti e pericolosi da parte di alcuni frequentatori.

Il monitoraggio degli agenti ha confermato uno scenario caotico: decine di motocicli e ciclomotori invadevano sistematicamente la piazza pedonale, sfrecciando tra i passanti, occupando gli scivoli riservati alle persone con disabilità e imboccando illegalmente la pista ciclabile attraverso il collegamento di via Capoprati.

Per stroncare il fenomeno, le forze dell’ordine hanno eretto un vero e proprio muro di pattuglie a presidio dei principali varchi d’accesso.

Bloccate le vie di fuga, gli operatori hanno identificato a tappeto i conducenti, sanzionando chiunque fosse sorpreso a transitare sulla ciclabile o a parcheggiare il mezzo in zone non consentite.

I numeri complessivi della sicurezza stradale parlano chiaro:

137 persone identificate;

57 veicoli sottoposti a minuziosa ispezione;

13 violazioni al Codice della Strada pesantemente contestate.

Multe ai locali: alcolici fuori orario e irregolarità commerciali

Il perimetro dei controlli ha valicato la strada per estendersi anche al tessuto commerciale e della ristorazione della zona. Gli ispettori della Polizia e della Municipale hanno passato al setaccio diversi locali pubblici e banchi di somministrazione, riscontrando diverse violazioni amministrative.

Un esercizio è stato multato per aver continuato a somministrare bevande alcoliche oltre l’orario massimo consentito dai regolamenti comunali anti-movida selvaggia.

Altre sanzioni sono scattate nei confronti di alcune attività per la mancata esposizione delle tabelle informative obbligatorie relative alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza