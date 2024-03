Movida, oltre 500 illeciti rilevati dalla Polizia Locale

Continuano i controlli a contrasto dei fenomeni della “malamovida” da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Le verifiche hanno riguardato in particolare piazze e vie del Centro Storico ed i quartieri più frequentati, come Rione Monti, Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio ed il Pigneto.

In questo fine settimana oltre 500 gli illeciti riscontrati: dal mancato rispetto delle norme anti alcol e irregolarità amministrative rilevate nei locali pubblici, minimarket e strutture ricettive, all’ inosservanza del Codice della Strada.

Più di una ventina le persone sanzionate perché sorprese a consumare bevande alcoliche su strada in violazione a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana. Sono 30 invece le attività ricettive in cui sono state riscontrate irregolarità, a seguito dei controlli mirati da parte delle pattuglie nelle zone del Centro Storico e di Trastevere. . Sono 30 invece le attività ricettive in cui sono state riscontrate irregolarità, a seguito dei controlli mirati da parte delle pattuglie nelle zone del Centro Storico e di Trastevere.

Nel corso delle verifiche a garanzia della sicurezza stradale, gli agenti hanno denunciato cinque persone e ritirato 7 patenti per guida in stato di ebbrezza. Circa 300 invece le condotte irregolari rilevate per superamento dei limiti di velocità.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati