MovieMents, serate di cinema all’aperto nei cortili di istituti comprensivi del XV

Il 17 giugno 2022, il 1° e il 21 luglio tre serate di cinema all’aperto nei cortili di 3 istituti comprensivi del XV municipio.

MovieMents è una rassegna cinematografica a ingresso libero organizzata dalle Cooperative Cassiavass e S.S. Pietro e Paolo e fa parte della programmazione del servizio municipale Centro Giovani e Famiglie “Gandalf”, gestito proprio dalle due cooperative, per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

Un’idea che “nasce dalla voglia di promuovere la condivisione dell’esperienza del cinema in famiglia e di alimentare la passione per il grande schermo rendendo il cinema un momento di aggregazione e divertimento” dichiara la Presidente della Cooperativa Cassiavass Marzia Toja.

Le tre serate si svolgeranno nei cortili degli istituti comprensivi “Via Cassia 1694”, “Via Baccano 38”, e al casale dell’Università Agraria di Cesano e saranno animate direttamente dai ragazzi del centro Gandalf che accoglieranno il pubblico e lo assisteranno nel corso della serata.

“Un bel progetto, che grazie al cinema, tiene insieme l’impegno di due cooperative da sempre attive nel nostro territorio a sostegno dei più fragili con la comunità del XV. Per una condivisione degli spazi e una partecipazione attiva dei cittadini a iniziative di questo spessore” dichiarano l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura del Municipio XV, Agnese Rollo e Tatiana Marchisio.

Il programma di MovieMents

– 17 giugno ore 20.30 nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Via Cassia 1694” – Noi siamo infinito di Stephen Chbosky (USA 2012).

– 1 luglio ore 20.30 nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Via Baccano 38” – Non c’è campo di Federico Moccia (Italia 2017)

– 21 luglio ore 20.30 al casale dell’Università Agraria a Cesano di Roma, in via della Fontana Secca 131 – Fiore di Claudio Giovannesi (Italia 2016).