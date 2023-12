Municipio V, Caliste – Annucci: Bene approvazione Bilancio, cifre record per verde municipale

“Bene l’approvazione del bilancio di Roma Capitale 2024-2026, avvenuta nei giorni scorsi, che permetterà al Municipio V di proseguire l’impegno per la valorizzazione e riqualificazione del verde pubblico, grazie a oltre un milione di euro stanziato nel Piano investimenti per interventi straordinari nei parchi e giardini di competenza municipale”, così il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci, che sottolineano come “A queste risorse si aggiunge un ulteriore milione per far fronte agli interventi ordinari del verde pubblico e del verde scolastico, che sarà gestito dall’Area Gestione del verde e dell’ambiente, da poco costituita nell’ambito della Direzione tecnica municipale a seguito delle nuove funzioni decentrate dal Dipartimento Tutela ambientale. Il percorso portato avanti in questi primi due anni di mandato viene dunque rilanciato con forza, grazie allo stanziamento di cifre record ottenuto dal confronto con la Giunta Capitolina e l’Assemblea Capitolina”.

