Campidoglio, approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Fumata bianca in Assemblea capitolina che ha approvato il bilancio previsionale del Comune per il triennio 2024-2026, l’approvazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi 22 dicembre 2023 dopo una lunga maratona iniziata nei giorni scorsi. Una manovra da quasi 13 miliardi di euro che, anche grazie ad un maxiemendamento approvato il 20 dicembre 2023, prevede maggiori risorse per manutenzione del verde, case popolari, cimiteri, centri antiviolenza e per gli investimenti dei 15 municipi.

Proprio come aveva illustrato in apertura di discussione il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il bilancio previsionale per il prossimo triennio prevede uno stanziamento di 5,5 miliardi di euro per la spesa corrente e 3,8 miliardi di euro per investimenti nell’arco del periodo 2024-2026, facendo arrivare la manovra complessiva a 12,7 miliardi di euro. A queste cifre, spiegava il primo cittadino, contribuiscono i fondi già stanziati per il Giubileo, cioè 50 milioni di euro l’anno per 2024 e 220 milioni di euro per il 2025. Inoltre, ci sono a bilancio 212 milioni di risorse statali provenienti dal Pnrr: “Per gli investimenti”, ha aggiunto il sindaco, “la previsione di spesa nel triennio è di 3,8 miliardi e serviranno, solo per fare alcuni esempi, per le metropolitane, il ponte dei congressi, e per i nuovi mezzi. Tutte risorse, quindi, orientate allo sviluppo, all’innovazione e alla sostenibilità”.

Investimenti su verde, case popolari, centri antiviolenza, decoro:

La presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli, commentando l’approvazione del documento ha parlato di “un lavoro intenso e di grande responsabilità per garantire alla nostra città risorse per il suo futuro e investimenti per il rilancio. Nonostante i tagli del Governo ai comuni, è stata varata una manovra di circa 13 miliardi che getta le basi per la Roma dei prossimi anni che immaginiamo e vogliamo realizzare con progetti ed interventi concreti. A partire dalla manutenzione delle case popolari, al potenziamento dei centri antiviolenza e alla gestione dei cimiteri. Previsti, tra gli altri, investimenti per lo sport, il verde pubblico e il decoro, i trasporti, il patrimonio e la cultura, le scuole e i servizi scolastici”. Soddisfazione espressa anche dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde: “Nella manovra, grazie anche al nostro contributo, sono stati reperiti fondi per interventi nei servizi sociali, nello sviluppo ecosostenibile della città, per migliorare la qualità delle strutture abitative e scolastiche – fanno sapere Alessandro Luparelli, Michela Cicculli e Ferdinando Bonessio – , per il contrasto alla violenza di genere e per la Memoria Antifascista. Finalmente Roma vedrà l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni edifici pubblici che saranno lo start-up concreto delle tanto attese Comunità Energetiche Rinnovabili Sostenibili nella Capitale”.

L’ex Circolo degli Artisti verrà recuperato:

Tra gli interventi che verranno finanziati da questo bilancio, sottolineano le consigliere e i consiglieri a sinistra del Pd, ci sono “interventi all’interno della scuola elementare di via Padre Semeria, il recupero dell’ex Circolo degli artisti a via Casilina Vecchia, la riqualificazione degli immobili Erp nel quartiere Piscine di Torre Spaccata, il playground a Villa Fassini e il recupero della palestra della scuola Damiano Chiesa”. E ancora: opere di restyling in tre piazze di Garbatella, più fondi per la giustizia sociale e ambientale, contrasto alla violenza e ampliamento dei diritti e condivisione della cura.

Oltre 2 milioni di euro per il ponte ciclopedonale di Conca d’Oro:

Esulta anche Giovanni Caudo, capogruppo di Roma Futura. L’ex assessore all’urbanistica ai tempi di Marino ed ex minisindaco in III dal 2016 al 2018, si sofferma su quanto stabilito in favore del ponte ciclopedonale di Conca d’Oro: “Sono stati stanziati 2,27 milioni di euro per finanziare l’opera – fa sapere – che collegherà il quartiere di Sacco Pastore con la fermata della metro di Conca d’Oro. Un emendamento di Roma Futura presentato con la collega Tiziana Biolghini, fatto proprio da tutta la maggioranza, riassegna i fondi necessari alla realizzazione di un’infrastruttura essenziale attesa da decenni che consentirà a migliaia di persone di poter accedere al sistema di trasporto pubblico. Si tratta di un intervento che faceva parte delle opere di compensazione della Metro B1 cofinanziata con risorse del Ministero delle Infrastrutture”.

Fondi per il diritto alla casa:

“Sono felice che con questo bilancio abbiamo deciso di destinare una parte dei soldi della spesa corrente alla nostra legge di supporto all’abitare, la 163 – commenta Paolo Ciani di Demos – . Un segnale importante, per affermare la nostra idea di inclusione.E sono contento che ieri l’aula abbia approvato anche un ordine del giorno proposto da Demos per raccogliere la preoccupazione di 90 famiglie che vivono in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, famiglie romane, ma trasferite a Monterotondo dagli anni ’70 e che ora rischiano di perdere la propria abitazione perché quelle case non sono di proprietà di Roma Capitale e il proprietario è in fallimento. Nei prossimi giorni potremo tornare a occuparci di queste famiglie che in un periodo di festa vivono l’angoscia di perdere la casa”.

La soluzione per la carenza di personale:

Durante la discussione finale, sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno a firma di consiglieri di opposizione. Tra questi, quello a firma Antonio De Santis della Civica Raggi, che chiedeva l’impegno del Comune ad attingere personale dalle graduatorie della Asl Roma 1 e Ripam, il programma di arruolamento nella Pubblica Amministrazione, allo scopo di sopperire alla scarsità di personale: “Una carenza, quella di personale, imputabile in gran parte alla scarsità di concorsi pubblici banditi dall’amministrazione Gualtieri – spiega De Santis – unita a un’emorragia di risorse che sembra non conoscere fine a causa dello scarso appeal retributivo degli enti locali e della mancanza di adeguate misure di welfare che invoglino i dipendenti capitolini a non migrare verso altri enti pubblici. Sotto questo profilo c’è ancora molto da fare e il nostro auspicio e che l’amministrazione Gualtieri possa, in qualche modo, rendersi finalmente parte attiva in questo processo di rimpolpamento di un organico oramai ridotto all’osso”.

Sicurezza stradale sulle strade a scorrimento veloce:

(il 21 dicembre 2023, ndr) durante la seduta sul bilancio è stato approvato il mio ordine del giorno che chiedeva la messa in sicurezza delle strade a scorrimento veloce della nostra città – spiega Nanni – . Nella nostra città sono presenti diverse strade a scorrimento veloce come via del Foro Italico, Via Leone XIII e via di Tor Bella Monaca che in alcuni tratti sono sprovviste di protezioni centrali. Questa condizione ha fatto si che siano accaduti negli anni passati incidenti per salto di corsia. Nonostante il rinnovamento delle grandi arterie a scorrimento veloce e il rifacimento di molte delle strade della città grazie agli investimenti pubblici stanziati in occasione del Giubileo, ho voluto porre l’attenzione su questa criticità”.

Manutenzione e recupero degli spazi a Ostia:

Un ordine del giorno a firma del M5S sono stati inseriti finanziamenti anche per alcuni progetti specifici a Ostia. A farlo sapere è Paolo Ferrara: “Abbiamo dato indirizzo a sindaco e assessori di portare avanti una serie di opere di riqualificazione del territorio – spiega – . Tre sono i focus principali: la Fontana dello Zodiaco, da noi ristrutturata nella scorsa consiliatura e che ora ha bisogno di manutenzione; la Casa della Cultura dedicata a Gigi Proietti, che deve risorgere dagli atti vandalici che ha subito nel 2022; e infine la bonifica dell’area situata a Ostia Antica tra via Gamurrini e via Pericle Ducati, di proprietà comunale. A questo si aggiunge l’impegno su tutta la città per abbattere le barriere architettoniche e manutenere gli spazi cittadini, realizzando anche percorsi pedonali tattili per persone non vedenti e ipovedenti. Continua poi l’impegno per lo sport, in particolare gli urban sports: con il consigliere Zannola (Pd, ndr) abbiamo chiesto di realizzare nuovi eventi sportivi in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici, come una gara annuale di skateboarding da tenersi negli impianti di Ostia e Colle Oppio. Infine, non ci siamo dimenticati di chiedere fondi per il Municipio X al fine di acquistare attrezzature sportive, creare due strutture nel Parco Poligenerazionale di Bagnoletto e realizzare una pista ciclabile in via Luigi Pernier.

Critiche invece le opposizioni:

Per la Lega capitolina, che ha votato contro il bilancio di previsione, quello approvato oggi è “un documento frutto di inadeguatezza e mancanza di programmazione che dimentica il confronto, e criticato anche dagli organi di controllo – il commento di Fabrizio Santori e Davide Bordoni -. Il costo dei servizi inoltre aumenta di ben il 37%, un oltraggio agli sforzi di migliaia di imprenditori che lottano contro la crisi e sui quali piovono invece aumenti per l’occupazione di suolo pubblico per i tavolini all’aperto e nei mercati, e rincari anche per asili, mense scolastiche, servizi cimiteriali, matrimoni e musei. Questo è inaccettabile, il sindaco Gualtieri sembra dimenticare i veri problemi che gravano sulla città”. Per Francesca Leoncini e Valerio Casini di Italia Viva “sono insufficienti gli investimenti in ambiti strategici per lo sviluppo della Capitale, come quello del trasporto pubblico, che sconta gravi inefficienze e i tanti disservizi di Atac, e quello dei rifiuti, penalizzato da una raccolta differenziata ferma al palo da tempo e da pesanti carenze strutturali e impiantistiche. L’unica nota positiva, su quest’ultimo punto, è costituita dal progetto del termovalorizzatore, un’opera su cui l’amministrazione Gualtieri ha puntato in modo deciso e che consideriamo fondamentale per il futuro di questa città”.