Municipio XV. Carta identità elettronica da sabato 8 ottobre aperture straordinarie a Roma Nord

“Tornano, in Municipio XV, le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Il primo appuntamento è per sabato 8 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 nella sede di Prima Porta in Piazza Saxa Rubra.

Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, è necessaria la prenotazione online tramite l’Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) esclusivamente nella giornata di venerdì 7 ottobre a partire dalle ore 9 e fino a esaurimento delle disponibilità.

Le nuove aperture straordinarie, per cui vogliamo di nuovo ringraziare il personale del Municipio per essersi messo a disposizione, sono un’ulteriore opportunità per recuperare il grande ritardo accumulato negli anni passati per un servizio indispensabile come quello del rinnovo della carta d’identità.

All’inizio della nostra Consiliatura il tempo medio di attesa di un cittadino per il rilascio del documento era di undici mesi; grazie alle iniziative intraprese di concerto con l’amministrazione comunale le attese si sono ridotte a sei, un periodo ancora troppo lungo che contiamo però di ridurre grazie alle prossime aperture straordinarie e ad uno sforzo massimo dell’amministrazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.

Sul sito del Municipio XV tutte le info: bit.ly/RilascioCIE-MUNXV