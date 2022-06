Musei Civici ingresso gratis domenica 5 giugno

Il 5 giugno 2022, prima domenica del mese e, come ogni prima domenica del mese aprono gratuitamente per tutti i visitatori, residenti a Roma e non, i Musei Civici e le aree archeologiche del Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 – 19.15, ultimo ingresso un’ora prima).

Accesso ai siti “Super” (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura. Entrata libera anche al Mausoleo di Augusto, dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00), con prenotazione obbligatoria (andare su questa pagina; cliccare su PRENOTA QUI, poi ACQUISTA. Si sceglie domenica 5 giugno e la fascia oraria verde disponibile. Appare scritto: GRATUITO 1A DOMENICA DEL MESE € 0,00).

Aprono gratis: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina; Museo Preistorico di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Serra Moresca di Villa Torlonia; Villa di Massenzio.

Oltre al normale tour, nei musei si possono vedere gratuitamente le mostre in corso (con la sola eccezione della retrospettiva di Robert Doisneau all’Ara Pacis). Qui una panoramica delle esposizioni visitabili.

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center cultura di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 – 19.00).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno seguire su www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it, oltre che sui canali social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.