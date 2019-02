Nasce un “Assolo” al sapore di mare

“Quando l’arte culinaria incontra l’arte musicale, nasce ‘Assolo’… Una sinfonia di sapori…”

Le citazioni per me sorprendenti (ma il mondo è ricco di sorprese) le ho raccolte da un ispirato e sorridente Mauro Ferrari, un personaggio molto noto nel quartiere e non solo, che con altri soci sta per dare vita a un ristorante, specialità pesce, in via Domenico Panaroli 13 (una traversa tra via dei Platani e via delle Robinie) a Centocelle.

Il nome del locale è “Assolo” e prende spunto dall’unico triplo LP di Claudio Baglioni, anzi è un omaggio ad un personaggio innamorato del suo quartiere (e amato dai centocellini) come Claudio Baglioni, oggi presente più che mai sulla ribalta internazionale di Sanremo.

Assolo è un triplo album live di Claudio Baglioni, registrato durante il tour del 1986 e pubblicato nello stesso anno.

L’album vede un Baglioni che si accompagna non con una band, ma con il solo aiuto di tastiera, pianoforte, chitarra e sequencer.

Non nei teatri e nei palasport ma nei più grandi stadi italiani.

Il nuovo ristorante con i suoi quaranta posti ci accoglie con il suo lindore e calore e punta su una consolidata tradizione familiare nel settore ittico e si appresta a fornire buona prova di sé.

L‘inaugurazione è fissata per domenica 10 febbraio 2019 a partire dalle ore 19.

Noi ci saremo.

V. L.