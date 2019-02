Sanremo 2019 le pagelle delle prime 12 canzoni in gara

Sempre a suo agio sul palco di Sanremo, nonostante un velo di emozione, non tradisce il suo talento con un brano da non sottovalutare

Un mostro sacro della musica ed un giovane alla prima apparizione fondono le loro voci per un omaggio alla melodia napoletana del passato e del presente

Un pezzo già confezionato per l’airplay radiofonico, scommettiamo che il podio del tormentone sanremese sarà suo!!!

Il dilemma sanremese è sociale si o sociale no? Loro provano a trasmettere un messaggio bisognerà capire se arriverà davvero

Sono tornati e non intendono rimanere a mani vuote. Si dimostrano ancora una volta gli ambasciatori del bel canto

Forse da lei ci aspettavamo un pizzico in più della sua famosa trasgressione, ma è solo la prima sera. Molto incisiva la scrittura del grande Curreri

Nonostante il nome è dato per favorito, si presenta con una canzone d’amore che a Sanremo piace sempre

Una grande artista con una canzone cucita addosso per lei. Le auguriamo un posto sul podio

Speriamo che il pubblico mainstream si accorga di lui e che questa non sia un’occasione persa

Quando si scambia il nazionalpopolare per la fiera dei luoghi comuni. In radio si, il podio no

Il video su RaiPlay