Nel 9° Premio Letterario C. Martinelli al primo posto lo scrittore Fabio Prili

L’Associazione Vivere a Colli Aniene di Roma ha ufficializzato la classifica della categoria A – Racconti. Grazie al giudizio di una giuria qualificata, il racconto che si è classificato al primo posto del 9° Premio Letterario Caterina Martinelli è “Un’ombra in meno” dello scrittore Fabio Prili di Roma. Il racconto prende spunto dalla situazione di tanti anziani costretti da esigenze familiari ad essere ospitati nelle case di riposo nell’ultimo periodo di vita: “Mancano pochi giorni a questo addio…l’unica utilità di certi accadimenti sta nel prepararsi dignitosamente alla morte, una sorta di percorso psicologico, al passo più difficile e definitivo.”

Al secondo posto troviamo il racconto “Le vie dei topi” dello scrittore Piko Cordis di Ascoli Piceno: “…ogni donna a suo modo è importante e nessuna le può rappresentare tutte… Lei si chiamava Eva Duarte, meglio conosciuta come Evita Perón… Dotata di un impulso metapolitico, radicalmente pragmatico, caratterizzava i suoi discorsi con una gestualità seduttrice, un carisma alimentato a dovere da una teatralità dinamica che sfociava in vere e proprie smanie di protagonismo. Ostinata e dura come il suo atavico sangue basco, lei è stata una donna molto amata da una parte del popolo argentino, quello meno abbiente. Si presentava come la protettrice degli umili, dedicandosi con tutta se stessa alle opere assistenziali per i cosiddetti descamisados, ovvero i “senza camicia”, indigenti che non possedevano camicia, cravatta e giacca.”

Al terzo posto si piazzano ex aequo i racconti “Linea gotica” dello scrittore Fausto Scatoli (Desenzano del Garda) e “Libertà” della scrittrice Teresa Di Sario (Roma).

Lo scrittore palermitano Camillo Lanzafame con il racconto “La panchina della memoria” si aggiudica il premio speciale alla cultura assegnato dall’Università Popolare Michele Testa.

In attesa delle prossime comunicazioni vi ricordiamo che la Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Roma, nel quartiere di Colli Aniene, sabato 28 ottobre 2023 presso la Biblioteca della Vaccheria Nardi. L’organizzazione si riserva di variare tale data per eventuali esigenze logistiche.

A seguire la classifica definitiva della categoria Racconti del 9° Premio Letterario Caterina Martinelli di Roma:

Sezione A – Racconti – Classifica definitiva 9° Concorso C. Martinelli – anno 2023 Autore Opera Premio Fabio Prili Un’ombra in meno 1° Classificato Piko Cordis Le vie dei topi 2° Classificato Fausto Scatoli Linea gotica 3° Classificato ex aequo Teresa Di Sario Libertà 3° Classificato ex aequo Camillo Lanzafame La panchina della memoria Premio speciale alla cultura assegnato dall’Università Popolare Michele Testa Gabriele Andreani Ascoltate la biblioteca Menzione d’onore Alessandro Russo Slender man Menzione d’onore Elvira Delmonaco Roll Settembre Menzione d’onore Fausto Mancini “NUR” -Luce Segnalazione di merito Luca Bucciantini La vita in un libro Segnalazione di merito Monica Menzogni Ikurrina Segnalazione di merito