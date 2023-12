Nomentana: Si schianta contro un chiosco di fiori e scappa, rintracciato

Si è schiantato contro un chiosco di fiori in zona Nomentana ed è scappato. Ubriaco, è stato poi scovato intorno alle 02:00 di ieri notte (Giovedì 14 Dicembre 2023) dai carabinieri in evidente stato di ebrezza. Protagonista della fuga un italiano di 40 anni. Poco prima dell’arrivo dei militari una vettura – una Ford Fiesta – era infatti finita contro il chiosco danneggiandolo senza poi fermarsi.

Ricevuta la chiamata sono poi stati i carabinieri della stazione Roma Prenestina – con gli elementi raccolti – a rintracciara l’auto in fuga. Intercettata sul tronchetto urbano dell’A24, all’altezza di via Fiorentini, sulla macchina i segni del sinistro stradale avvenuto poco prima. L’ uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.