Enrico Paris il 13 e 14 gennaio 2024 apre il sipario del Teatro IF, in via Nomentana, 1018 (zona Montesacro-Talenti), con il suo monologo irriverente, sarcastico e ironico affrontando con leggerezza temi pesanti e con pesantezza temi leggeri.

Una serata teatrale fuori dagli schemi attende il pubblico con uno show che Enrico stesso descrive come “non uno spettacolo di stand-up”, ma la verità è che è uno spettacolo di stand-up in tutto e per tutto!

Il frutto di una lotta interiore dell’autore di piegarsi alle logiche del mercato che amano la Stand Up, fenomeno sempre più dilagante in Italia, e il suo spirito anticonformista che lo spinge a fare solo sketch da becero cabaret anni ’90!

Enrico Paris invita il pubblico a vivere l’esperienza di una serata teatrale fuori dagli schemi convenzionali, promettendo risate, riflessioni e un assaggio del suo spirito anticonformista.

Chi si recherà in via Nomentana 1018 potrà scoprire il risultato di questa lotta.

Non è uno spettacolo di Stand Up (Spettacolo di Stand Up)

Sabato 13 Gennaio 2024 ore 21.00

Domenica 14 Gennaio 2024 ore 17.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 – Roma

Biglietti: Intero € 15; Ridotto € 12. (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)

Mail: organizzazione@teatroif.it

SITO TICKET

https://www.ticket.it/teatro/evento/non-e-uno-spettacolo-di-stand-up.aspx