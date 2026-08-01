Notte di fuoco a Guidonia: fiamme nel capannone di stoccaggio, lavoro ininterrotto dei Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo e un rogo divampato nel pieno della notte a ridosso della Capitale.

Dalle ore 22:50 di ieri, venerdì 31 luglio, i Vigili del Fuoco sono impegnati in un complesso intervento nel comune di Guidonia Montecelio, per l’incendio scoppiato all’interno di un capannone industriale situato al civico 9 di Via Eugenio Barsanti.

A prendere fuoco è stato un impianto adibito allo stoccaggio di materiali vari, tra cui ingenti quantitativi di legno e ferro, elementi che hanno alimentato le fiamme rendendo necessario un imponente dispiegamento di forze.

L’intervento e le operazioni di messa in sicurezza

Sul posto sono piombate diverse squadre operative dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte chilolitrica per garantire il rifornimento idrico continuo durante le fasi più critiche dello spegnimento.

La complessa macchina dei soccorsi sta operando sotto la supervisione e il coordinamento diretto del Funzionario di Guardia e del Capo Turno.

Nonostante la vastità dell’incendio e le difficoltà operative incontrate nelle prime ore della notte, fortunatamente non si registrano persone coinvolte né intossicate.

Le manovre di bonifica, minuto spegnimento dei focolai residui e messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso. Soltanto una volta dichiarata la completa agibilità dell’area, i tecnici e le forze dell’ordine avvieranno i rilievi e gli accertamenti del caso per fare luce sulle cause che hanno scatenato il rogo.

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