Notte di fuoco alla Magliana: incendio distrugge scooter e auto

Paura alla Magliana, dove un incendio si è verificato nella notte coinvolgendo sei motocicli, tre autoveicoli e uno scooter. L’accaduto intorno alle ore 1:40 in via dell’Impruneta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Ostiense – squadra 7/A, insieme ai Carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli e Roma San Paolo.

Le indagini sono ancora in corso. Secondo le prime informazioni, le cause potrebbero essere accidentali, poiché non sono state trovate tracce di liquidi infiammabili o acceleranti



