Notte di Furti a Tor bella Monaca: tentano di rubare una lavagna elettronica

Due individui sono stati catturati mentre tentavano di commettere un furto in una scuola situata in via Acquaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Gli arrestati sono un uomo di 34 anni e una donna di 48, colti sul fatto mentre cercavano di trasportare una lavagna elettronica dall’interno dell’edificio scolastico verso l’esterno.

Le loro azioni hanno portato a una serie di accuse, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e furto aggravato in concorso. Durante l’arresto, è emerso che l’uomo era in possesso di arnesi da scasso, confermando ulteriormente la loro intenzione criminale.

L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di prevenire il completamento del furto e di portare gli autori di fronte alla giustizia per rispondere delle loro azioni.

