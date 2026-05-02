Notte di paura a Ostia: ordigno contro il Lazio 1900 Store

Un’esplosione improvvisa ha interrotto la quiete della serata sul litorale romano. Erano circa le 23 di venerdì 1° maggio quando un ordigno rudimentale è stato scagliato contro la serranda del negozio “Lazio 1900 Store”, in via Carlo Bosio, a Ostia.

Il boato, avvertito distintamente dai residenti della zona, ha provocato danni rilevanti all’ingresso dell’attività commerciale e al marciapiede antistante. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, senza escludere alcuna pista, dall’atto vandalico a un gesto intimidatorio mirato.

Al centro degli accertamenti anche la figura del titolare dell’esercizio, D.C, 38 anni, già noto alle cronache per un arresto risalente al 2018. In passato, l’uomo gestiva un bar nella zona di Dragoncello, teatro di un violento conflitto a fuoco tra gruppi criminali contrapposti.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio che preoccupa le autorità. Negli ultimi mesi, infatti, il territorio di Ostia e delle aree limitrofe è stato interessato da una serie di esplosioni analoghe.

Solo pochi giorni fa una deflagrazione è stata segnalata nella zona degli Stagni di Ostia; a marzo una bomba carta ha danneggiato una palazzina in ristrutturazione, mentre un altro boato aveva già allarmato i residenti di Acilia nelle settimane precedenti.

Una sequenza di episodi che suggerisce una possibile escalation della tensione criminale nel quadrante lidense. Le forze dell’ordine, già impegnate in operazioni mirate contro lo spaccio e il controllo del territorio — con interventi concentrati in particolare tra piazza Gasparri e via Antonio Forni — avevano effettuato nelle scorse settimane un maxi-blitz culminato con arresti e sequestri di droga.

Le indagini proseguono per chiarire natura e responsabilità dell’attacco, mentre cresce l’attenzione sul litorale romano.

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