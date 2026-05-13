Notte di paura al Bingo sulla Nomentana: cliente fuori controllo scatena il panico

Una notte di paura, urla e tensione quella vissuta nel quartiere Sacco Pastore, dove una lite all’interno della sala Bingo di via Nomentana Nuova è degenerata fino a richiedere l’intervento dei Carabinieri e l’utilizzo del taser per fermare un uomo in forte stato di agitazione.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino cileno di 39 anni avrebbe iniziato a discutere animatamente con gli addetti alla sicurezza del locale. In pochi istanti il clima si è fatto sempre più pesante, fino a trasformarsi in una scena di caos davanti ai clienti presenti nella sala giochi.

L’uomo, visibilmente alterato, avrebbe perso il controllo scagliandosi contro la porta d’ingresso del Bingo e danneggiandola violentemente sotto gli occhi dei presenti, molti dei quali si sono allontanati spaventati temendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

La chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, arrivati rapidamente sul posto.

Ma neppure l’arrivo delle pattuglie sarebbe bastato a calmare il trentanovenne, che avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso anche nei confronti dei militari.

Secondo quanto ricostruito, i tentativi di riportarlo alla calma attraverso il dialogo non avrebbero dato risultati.

L’uomo avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, rendendo complicate le operazioni di contenimento e aumentando il rischio per la sicurezza delle persone presenti nel locale.

A quel punto i militari hanno deciso di ricorrere al taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alle forze dell’ordine per la gestione di soggetti violenti o in stato di alterazione.

In questo caso non sarebbe stato necessario esplodere alcun colpo: è bastata infatti la funzione deterrente dell’arma — il rumore e l’arco elettrico visibile — per convincere il 39enne a fermarsi.

Una volta immobilizzato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 intervenuto con un’ambulanza. I medici lo hanno trasportato all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo per gli accertamenti legati alle sue condizioni psicofisiche.

Per il cittadino cileno è poi scattata la denuncia a piede libero con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

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