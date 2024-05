Notte di sangue a Guidonia: 23enne accoltellato durante una lite

Un giovane di nazionalità marocchina è stato trovato riverso a terra con ferite da arma bianca e segni di percosse sul viso, dopo essere stato coinvolto in una rissa a Villanova di Guidonia, una frazione a nord-est di Roma. Il 23enne è stato poi trasportato in ospedale per ricevere cure mediche.

Le pattuglie del commissariato di polizia di Tivoli sono intervenute nella giornata di Mercoledì 16 Maggio 2024 in viale Giuseppe Garibaldi, una delle principali strade della zona.

Il giovane, ferito e accoltellato al braccio e al fianco, è stato trasportato in ospedale di Palestrina con sospetta frattura del setto nasale e contusioni al viso.

Durante gli interrogatori condotti dagli investigatori, l’uomo – che non aveva documenti con sé – ha fornito una versione frammentaria degli eventi, offrendo pochi dettagli utili agli inquirenti che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

