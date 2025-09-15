Notte di sangue a Roma: accoltella l’amico dopo una lite a Trastevere

Una lite tra amici finita in tragedia. Nella notte tra sabato e domenica, nel cuore di Roma, un 29enne ha accoltellato un suo coetaneo al culmine di un diverbio scoppiato nella zona di Trastevere. Il ferito, un 26enne, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove attualmente la prognosi resta riservata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi erano usciti insieme per una serata tra amici quando, per motivi ancora da chiarire, la discussione è degenerata.

L’aggressore, preso dall’ira, è tornato a casa nella zona della Garbatella, ha preso un coltello da cucina e ha raggiunto nuovamente l’amico all’altezza di Corso Vittorio Emanuele II, colpendolo ripetutamente.

La madre del 29enne, intuendo la gravità della situazione, ha contattato la polizia, confessando che suo figlio probabilmente aveva fatto qualcosa di grave. Le volanti, giunte sul posto intorno alle 2 di notte, hanno trovato il giovane ferito e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che l’arma del delitto era stata trasportata sullo scooter utilizzato dal 29enne, risultato rubato. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito al carcere di Regina Coeli.

