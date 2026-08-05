Notte di terrore a Tiburtino III: attende l’ex in strada, la picchia e le distrugge l’auto

Un agguato in piena regola sotto casa, l’ennesimo capitolo di una sequenza di violenze a cui la vittima era sottoposta da tempo.

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno tratto in arresto un 38enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia.

La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare il tempestivo intervento delle pattuglie in via Tagliacozzo, nel quadrante nord-est della Capitale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era appostato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, attendendola al varco.

Non appena la donna si è avvicinata, il 38enne si è scagliato contro di lei, aggredendola fisicamente con violenza, accanendosi contro la sua autovettura fino a infrangere il parabrezza e strappandole di mano il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

La denuncia della vittima e l’incubo vissuto davanti al figlio

Una volta messi in fuga l’aggressore e garantita la sicurezza dell’area, i militari hanno raccolto la drammatica testimonianza della donna.

La vittima ha riferito ai Carabinieri di essere da mesi al centro di una catena di vessazioni, sconsiderati scatti d’ira e aggressioni fisiche da parte dell’ex convivente, episodi brutali spesso consumati alla presenza del loro figlio minore.

Soccorsa dal personale sanitario, la donna è stata trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I per le medicazioni e gli accertamenti clinici del caso.

Contestualmente alla dimissione, la vittima è stata subito presa in carico dagli operatori del Centro Antiviolenza territoriale per essere inserita in un percorso protetto.

Scatta il Codice Rosso: lo stalker finisce a Regina Coeli

I Carabinieri hanno immediatamente fatto scattare le tutele rafforzate previste dal protocollo del “Codice Rosso”, rintracciando l’aggressore poco lontano e mettendolo in sicurezza.

Espletate le formalità di rito in caserma, per il 38enne si sono spalancate le porte della casa circondariale di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza