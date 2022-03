Novecento al Teatro degli Audaci

Ritorna al Teatro degli Audaci di Roma dal 17 al 27 marzo, “Novecento” il racconto di Alessandro Baricco, con la coinvolgente interpretazione di Flavio De Paola, per la regia di Pablo Maximo Taddei.

Questo spettacolo, diventato ormai un cult per il teatro del III Municipio, “vuole essere un simbolo di speranza – asserisce il direttore artistico Flavio De Paola – per il mondo intero, soprattutto adesso, quando tutto sembrava finito”! Ma lo spettacolo è anche un omaggio al film di Giuseppe Tornatore “La leggenda del pianista sull’Oceano” con Tim Roth, ambientato sul Virginian.

Il famoso transatlantico sbarcherà al teatro degli Audaci con il monologo di Tim Tooney (Flavio De Paola), non solo narratore, ma anche amico del protagonista Danny Boodman T.D. Lemon Novecento.

In questo spettacolo Flavio De Paola descrive il nostro “eroe”, come l’uomo dalle grandi capacità di apprendimento, un uomo in grado di vivere attraverso i desideri e le passioni altrui, riuscendo ad esprimere le sue attraverso la musica, vivendo sospeso tra il pianoforte ed il mare, con il quale era in grado di emozionarsi ad ogni viaggio.

Come ogni monologo ha la sua difficoltà nell’esporlo, il rischio è quello di appesantire la storia, ma Flavio De Paola riesce, ormai da anni, a raccontare il tutto in maniera piacevole, godibile, come solo un vero artista può fare, accompagnato dalla tecnica degli psicosuoni di Pablo Maximo Taddei, regista dell’opera. Questa tecnica crea, infatti, degli sbalzi spazio-temporali, “bombardando” lo spettatore di suoni e parole, proiettandolo in qualcosa di magico, mai visto prima, un’esperienza teatrale decisamente unica ed irripetibile!

Flavio, con la sua interpretazione, trasporterà il pubblico presente su quella nave gigantesca, facendo vivere l’atmosfera di quei giorni, dove sarà possibile trascorrere due ore in “totale sicurezza” grazie alle misure anti – covid ed alla presenza di un personale autorizzato, che ha il compito di monitorare gli ingressi con green pass.

