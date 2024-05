Nuova Mostra-Mercato del Tiburtino, venerdì 17 maggio 2024

Venerdì, 17 maggio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via Tiburtina, Roma (quartieri Pietralata/Portonaccio), sul marciapiede dei civici dispari, dal numero 405 al 473 (di fatto, dall’altezza di via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni), ci sarà una nuova edizione della “Mostra-Mercato del Tiburtino”.

La Presidente dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Fabiana), organizzatrice dell’evento, ci dice che “non si tratta del solito mercato” e che riguarderà: Artigianato, Prodotti Tipici, Abbigliamento, Commerciale, Vintage (v. locandina allegata).

Peraltro, analoga mostra-mercato si tiene, a cura della stessa Associazione, già fa febbraio, anche in largo Beltramelli, il primo sabato di ogni mese.

E’ anche un modo, come già detto in precedenti occasioni, per uscire, passare qualche ora diversa, curiosare tra gli stand e le bancarelle ed acquistare prodotti tipici ed altro ancora.

