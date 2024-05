Nuove strategie per i ladri di Rolex a Roma: agiscono in batterie e usano distrazioni rafforzate

I ladri di Rolex nella Capitale hanno cambiato tattica: non agiscono più da soli, ma in batterie di quattro. Le due coppie di malviventi, sempre in moto, utilizzano un modus operandi ben collaudato: i primi due affiancano l’auto della vittima e bussano al finestrino.

Distrazione e Strappo Veloce:

Appena il vetro si abbassa, entra in azione la seconda coppia. Uno dei rapinatori distrae la vittima, mentre l’altro con un gesto fulmineo infila il braccio all’interno dell’abitacolo e strappa il prezioso orologio dal polso del conducente. Un colpo da migliaia di euro in pochi secondi.

Rapina a Corso Francia:

L’ultima vittima di questa nuova tecnica è un uomo che martedì tardo pomeriggio si trovava al volante della sua auto all’incrocio tra Corso Francia e Via Flaminia.

I banditi, dopo aver compiuto il furto, sono fuggiti rapidamente su motociclette di grossa cilindrata facendo perdere le loro tracce.

Indagini in Corso e Ricerca dei Colpevoli:

La Polizia, allertata dalla denuncia della vittima, ha avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili. Non si esclude che i malviventi abbiano utilizzato il trucco dello specchietto o del falso incidente stradale per attirare l’attenzione della vittima e abbassare la sua guardia.

