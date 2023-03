Nuovo murale a Tor Tre Teste

Nel giardino interno della Parrocchia S. Tommaso d’Aquino, nel tardo pomeriggio di giovedì 23 marzo 2023 viene completato, dopo quattro giorni di lavoro, un nuovo murale.

Vi sono rappresentati un bue, un asinello, una pecora col suo agnellino, un bambino illuminato da una luce esterna: il bue è la potenza del Signore, l’asinello la Sua umiltà, l’agnello è il segno di quel sacrificio che ha portato Gesù fino alla Croce, perché era «come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori» (Is 53,7) per amore degli uomini.

Il bambino è la figura più piccola, ma è illuminata e illuminante: è il vertice della creazione, che nell’umanità prende consapevolezza di sé e rende lode a Dio per la propria esistenza.

L’opera è la personale rielaborazione artistica del tema della Natività operata dal duo romano Molecole, che ha voluto evidenziare la sacralità di ogni vita che nasce, convinte che la divinità sia in tutte le specie, in tutte le cose.

Molecole è un progetto delle artiste Gaia Flamigni e Virginia Volpe nato a novembre 2020, che vive la contaminazione dei segni e dei mondi di significato in pittura; oltre ad aver realizzato diversi murales, esse condividono anche un laboratorio, per seguire e sviluppare i propri percorsi individuali.

A loro vanno l’apprezzamento e i complimenti di tutta la comunità parrocchiale.