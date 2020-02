Occhio a piazza Teofrasto e via Parlatore

“Ogni venerdì e sabato sera – denuncia Maurizio Rossi sul suo profilo Facebook allegando foto – piazza Teofrasto e via Parlatore a Centocelle sono ostaggio di idioti che nessun vigile ha il coraggio di punire.

“Si lo so – prosegue – non ci sono pattuglie, non ci sono uomini…i nuovi assunti? È normale che l’autobus debba deviate la sua corsa? E se passa un’autoambulanza e si scontra con un’altra macchina e magari il povero cristo infartuato muore?”