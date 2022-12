Offerte lavoro, ricerca lavoro oggi

Mi ha telefonata F., che abita a Tor Sapienza, in viale Giorgio Morandi.

Ha due figli intorno ai venti anni, è separata e il suo ex marito non l’ha mai aiutata economicamente.

Ha bisogno di lavorare, non solo lei ma anche i suoi due figli ormai maggiorenni.

Ho dei contatti sul territorio, ho anche delle conoscenze che si impegnano volontariamente a seguire le persone che non hanno lavoro, che lo cercano, ma non lo trovano.

Sta terminando il Superbonus 110, le imprese non hanno terminato i lavori, rischiano di perdere parte della cessione del credito, cercano disperatamente mano d’opera edile per chiudere i lavori e i cantieri a fine 2023. Se slittano al 2024, dovranno chiedere i soldi ai condomini.

Mano d’opera qualificata? No. Tanti anni fa era mano d’opera di base, denominata “a cottimo”, oggi non più, ma il senso è quello.

Comunque vengono assunti con contratti a termine e visita medica come da norme di legge.

Il ragazzo potrebbe essere indirizzato a quel capocantiere, anche perché ha detto che ha lavorato come muratore per un paio di anni.

No, non è che non l’hanno assunto. Il cantiere voleva metterlo in regola, lui voleva lavorare “a nero” e non ha accettato nemmeno di fare la visita medica. Lavoro rifiutato in meno di mezz’ora.

F. di Tor Sapienza potrebbe andare a Centocelle a fare la badante nei pomeriggi della settimana a casa di una signora anziana. La signora anziana e la figlia vorrebbero regolarizzarla e pagarle anche i contributi INPS. F. non ha accettato la mia proposta, che a sua volta avevo ricevuto, perché non voleva essere “regolarizzata”, desiderava solo il pagamento cash.

La figlia di F., l’ho fatta chiamare dall’amministratore del mio palazzo, che amministra altra palazzina a Castelverde, per sostituire la portiera rumena che nel periodo di Natale ha intenzione di tornare a casa dalla sua famiglia.

Contratto determinato di un mese, proposto. Amministratore rammaricato, la figlia di F. non ha accettato la regolarizzazione del rapporto di lavoro, andava bene solo la retribuzione.