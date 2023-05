“Officina Cerami” alla Biblioteca nazionale Centrale di Roma:

Martedì 30 maggio 2023, ore 10, Sala 1 alla Biblioteca nazionale Centrale di Roma: “Officina Cerami”, si terrà la seconda giornata di “Mediamente Cerami”: due giornate di studi, letture e testimonianze per Vincenzo Cerami.

Stefano Campagnolo, Direttore della Biblioteca nazionale Centrale di Roma

Massimo Gagliardi

Alfonso Maurizio Iacono

Laura Mancini

Giordano Meacci

Elena Stancanelli

presiedono Eleonora Cardinale e Ugo Fracassa

A dieci anni dalla scomparsa di Vincenzo Cerami (Roma 1940-2013), il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, insieme alla Biblioteca, organizza due giornate di studi, letture e testimonianze per lo scrittore, sceneggiatore, giornalista, drammaturgo e paroliere rivelatosi nel 1976 col romanzo d’esordio “Un borghese piccolo piccolo”, prima della consacrazione internazionale grazie all’Oscar attribuito a “La vita è bella” (1999), co-sceneggiato insieme a Roberto Benigni.

Il programma di “Mediamente Cerami” si svilupperà in tre momenti di incontro con la comunità accademica, studentesca e con la cittadinanza: un convegno in Aula Magna del DSU cui parteciperanno docenti, scrittori, critici e ricercatori (lunedì 29 maggio, h. 9-18), una sessione mattutina in Biblioteca Nazionale che darà la parola a chi ha conosciuto l’autore, ha collaborato con lui o riconosce nella sua opera un solido riferimento (“Officina Cerami”: martedì 30 maggio, h. 10-13) e, infine, una serata di racconti, letture e proiezioni al Teatro Palladium, con la partecipazione di Nicola Piovani, Giovanni e Sandro Veronesi (“Cher ami! Storie di un incontro”: martedì 30 maggio, h. 21 / “Tutti al mare”: proiezione del film e dialogo col regista Matteo Cerami, h. 22.30).