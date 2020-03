Ok della Giunta Capitolina alla nuova rete fognaria su via della Magliana

Approvato in Giunta Capitolina il progetto definitivo per la realizzazione della nuova rete fognaria su via della Magliana nel tratto tra il numero civico 538 e 600 sul territorio dell’XI Municipio. L’intervento sarà eseguito da Acea Ato2 per un costo complessivo di 538mila euro circa e sarà a carico completamente del Servizio Idrico Integrato. Previsto un sistema di canalizzazione misto per tratti di fognatura delle acque nere e per lo smaltimento delle acque chiare, completo di caditoie stradali. La nuova rete fognaria sarà allacciata al collettore Magliana Nuova.

“Dopo aver ascoltato le richieste provenienti dai cittadini – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi – realizziamo un’altra rete fognaria molto importante per il territorio, colmando un’assenza di infrastrutture in un quadrante fondamentale di Roma”.

“Proseguono i nostri investimenti sulla città – ha precisato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo – con nuovi impianti e servizi per i residenti di via della Magliana nell’XI Municipio. Nei mesi scorsi la Giunta Capitolina aveva dato l’ok a progetti necessari per la vita dei cittadini come le reti idriche e fognarie a Castel di Guido nel XIII Municipio, nel Comprensorio Torretta su via Laurentina e in zona Ardeatina. Il lavoro non si ferma”.