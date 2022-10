Omaggio a Monica Vitti, giovedì 3 novembre alla Casa del Cinema

Quando una straordinaria attrice rimane nella memoria collettiva non solo per la sua arte, ma anche per la sua personalità, umanità e singolarità siamo di fronte a una memoria viva che diventa patrimonio di tutti. Per questo è bello e doveroso salutarla ancora una volta come un’amica che non ci ha lasciato. Nel giorno del suo compleanno, Casa del Cinema ricorda Monica Vitti, icona irripetibile del cinema italiano, con una giornata speciale e lei dedicata. Giovedì 3 novembre alle ore 17 verrà presentato l’intenso ritratto documentario Vitti d’arte, Vitti d’amore del regista Fabrizio Corallo, in cui la vita e la carriera della celebre attrice, simbolo del cinema italiano e antidiva per eccellenza, vengono ricostruite dalle voci di chi l’ha conosciuta e ha lavorato con lei: da Paola Cortellesi a Michele Placido, da Enrico Vanzina a Citto Maselli. E poi ancora Barbara Alberti, Enrico Lucherini, Christian De Sica, Carlo Verdone, Pilar Fogliati, Sandro Veronesi e Giancarlo Giannini.

Nel film, prodotto da Dazzle Communication e Indigo Film con Rai Documentari, è presente anche la testimonianza di Laura Delli Colli, autrice di “Monica. Vita di una donna irripetibile” (Rai Libri, 2022), il libro realizzato poco prima della scomparsa dell’attrice che sarà presentato a seguire, alle ore 18:00, insieme ad alcuni ospiti speciali. Già autrice in passato di una biografia scritta in grande complicità con la Vitti, Laura Delli Colli ci restituisce un ritratto dell’attrice raccontato con particolare affetto, in cui emerge la descrizione del suo mondo e del suo carattere. Un racconto privato di una donna con molti dubbi, molte paure ma anche molti desideri, che voleva amare e giocare il più possibile, e dormire poco, perché dormendo le sembrava di rinunciare a un po’ di vita. Diceva di sé: “Sono bionda, ho gli occhi verdi, alta 1,73, presbite, miope, astigmatica, ipermetrope e ipersensibile”.

Con lei, il 2 febbraio 2022, se n’è andata una donna speciale, irripetibile, che si lascia dietro film, premi, successo, simpatia, risate, curiosità, amori e passioni. Nonostante i vent’anni di silenzio assoluto per la sua assenza fisica dal mondo del cinema, il suo pubblico non l’ha mai dimenticata. E il libro la ricorda come quella bella ragazza bionda che all’improvviso si è persa nelle sue memorie, eppure è rimasta eternamente e meravigliosamente unica.

Appuntamento, quindi, alle ore 17 con la visione del film e, a seguire, la presentazione del libro di Laura Delli Colli. Con l’autrice dialogheranno Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema e Carolina Crescentini con Pino Quartullo, Silvia Scola, Nicoletta Ercole. Testimonianze di Luca Manfredi, Stefano Reali, Ricky Tognazzi e Walter Veltroni. Modera Laura Squillaci (giornalista, Rainews 24). Letture di Chiara Ferrara, attrice, diplomata all’Accademia Silvio D’Amico.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

Sala Cinecittà ore 17

Vitti d’arte, Vitti d’amore, Fabrizio Corallo

Italia, 2021

A seguire presentazione del libro

“Monica. Vita di una donna irripetibile”

(Rai Libri, 2022)