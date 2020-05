Omaggio ad Antonio Vivaldi con il soprano Rodica Vică

L’evento “Omaggio ad Antonio Vivaldi” con il soprano soprano Rodica Vică organizzato sulla pagina Facebook dell’Accademia di Romania a Roma per il progetto Musicisti romeni a Roma della stagione musicale virtuale dell’Accademia di Romania in Roma si svolge nell’ambito della mini-stagione musicale virtuale organizzata dall’Accademia di Romania a Roma dal 16 aprile al 24 giugno 2020.

Lunedì, 18 maggio 2020, dalle ore 15:00 (ore 16:00 in Romania), sulla pagina Facebook dell’Accademia (https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/), in occasione del 285° anniversario dalla prima interpretazione dell’aria Agitata da due venti dall’opera Griselda di Antonio Vivaldi (18 maggio 1735, Teatro San Samuele di Venezia). Saranno il soprano Rodica Vica (Romania/Austria) & Venetia Antiqua Ensemble (Italia) che ci presenteranno, attraverso una registrazione realizzata a Venezia nel 2015 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, il brano “Agitata da due venti” di Antonio Vivaldi. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e promosso da Radio Romania Musicale.

Rodica VICĂ, soprano: è invitata dagli più importanti teatri dell’opera e filarmoniche sia in Romania che all’estero, essendo allo stesso tempo vincitrice di numerosi premi ai concorsi nazionali e internazionali: Primo Premio al Concorso Internazionale di musica barocca „La Stravaganza” di Cluj-Napoca, Secondo Premio al Concorso della Radiodiffusione Romena „Drumul spre celebritate”, Premio per la Miglio Interpretazione Musicale nell’ambito del Trofeo „Ion Dacian” per Giovani Interpreti ecc.. Tra gli ultimi successi professionali del soprano possiamo menzionare i concerti sostenuti insieme all’orchestra Musica Ricercata, il suo debutto al Müpa Budapest se la prima mondiale dell’oratorio appena scoperto Strigoii di George Enescu, insieme alla’Orchestra Sinfonica Radio di Berlino. Inoltre, ha realizzato anche la presentazione in anteprima discografica di questa affascinante capolavoro eneschiano, uscito presso la casa discografica Capriccio, e in questa stagione l’oratorio è stato presentato sul palcoscenico del Konzerthaus di Berlino.

Sito internet: www.rodicavica.com

Omagiu lui Antonio Vivaldi cu soprana Rodica Vică

Luni, 18 mai 2020, ora 15:00 (ora 16:00 ora României), pe pagina Facebook a Accademia di Romania in Roma (https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/), cu ocazia aniversării a 285 de ani de la prima interpretare a ariei Agitata da due venti din opera Griselda de Antonio Vivaldi (18 mai 1735, Teatrul San Samuele din Veneția) și în cadrul proiectului “Muzicieni români la Roma: stagiunea muzicală virtuală a Accademia di Romania in Roma”, soprana Rodica Vică (România/Austria) & Venetia Antiqua Ensemble (Italia) vor prezenta, prin intermediul unei înregistrări realizate în 2015 la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista din Veneția, piesa „Agitata da due venti” de Antonio Vivaldi. Evenimentul este realizat în colaborare cu Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și promovat de Radio România Muzical.

Federico Carabetta