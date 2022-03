Operaio cade dalla cima di un albero durante la potatura

Il 28 marzo 2022 intorno alle 14;00 si è verificato un grave incidente sul lavoro in via Crescenzio 92, dove un operaio intento nella potatura di un albero, per cause da accertare è caduto a terra dal cestello su cui stava lavorando mentre era in cima all’albero.

Rovinosa la caduta e l’uomo, di 44 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

Il mezzo d’opera è stato posto sotto sequestro.

Sul posto per ulteriori accertamenti è intervenuto anche personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e dell’Ispettorato del lavoro.

“Stiamo seguendo la situazione con grande apprensione. L’incidente è occorso ad un operaio di un’impresa appaltante del nostro Dipartimento.

Ci siamo subito informati delle condizioni di salute dell’operaio che, fortunatamente, a quanto apprendiamo, non sarebbero gravi come risultava in un primo momento.

Siamo vicini all’operaio, di cui seguiremo l’evolversi delle condizioni cliniche e abbiamo immediatamente avviato tutte le verifiche sulla corretta adozione delle misure di sicurezza del cantiere” ha dichiarato ieri Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.