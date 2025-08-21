Spaccio, soldi e torture per conto dei narcos di San Basilio, arrestati a Ibiza

Un Ferragosto che non dimenticheranno facilmente. Non i turisti in vacanza a Ibiza, ma tre latitanti italiani finiti in manette sull’isola spagnola grazie a un’operazione congiunta dei Carabinieri del ROS e della Policia Nacional.

Il 15 agosto 2025, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è scattata la caccia all’uomo: tre ricercati, colpiti da Mandato di Arresto Europeo, sono stati individuati e arrestati. Su di loro pendevano accuse pesanti: associazione per traffico internazionale di droga aggravata dal metodo mafioso.

Dall’operazione “Anemone” alla cattura a Ibiza

Il blitz è il nuovo capitolo dell’inchiesta “Anemone”, che solo poche settimane fa – l’8 luglio – aveva già portato all’arresto di 24 indagati tra Italia e Albania.

Un’indagine che aveva ricostruito il predominio dei Marando e che ha scoperchiato un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetista, con base a Roma ma radici profonde in Calabria e solidi contatti in Europa.

Al vertice, secondo gli inquirenti, un 57enne calabrese: vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, già condannato come esponente apicale della locale di Volpiano (TO), diretta promanazione della cosca di Platì.

Trasferitosi a Roma nei primi anni Duemila, avrebbe imposto la sua legge nel quartiere San Basilio, creando una vera e propria holding del narcotraffico. Nel business aveva coinvolto anche i tre figli, costruendo alleanze con una potente struttura criminale albanese.

Il traffico di cocaina e i metodi di ferro

La droga arrivava dal Sud America e, nascosta nei container, sbarcava nei porti di Spagna, Olanda e Gioia Tauro. Da lì, grazie a una logistica rodata, finiva a Roma, alimentando il mercato dello spaccio della Capitale.

Ma non era solo questione di affari: chi sbagliava, pagava. L’inchiesta ha infatti documentato episodi di estrema violenza, tra cui la tortura di uno spacciatore colpevole di non aver saldato un debito di droga.

Uno degli arrestati, bloccato mentre tentava di fuggire, era già ricercato anche per traffico di stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il blitz e i sequestri

L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma con la collaborazione di Eurojust e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia nell’ambito del progetto I-CAN (Interpol cooperation against ‘ndrangheta), è stata portata a termine con un lavoro congiunto e silenzioso, culminato con la cattura a Ibiza.

Durante le perquisizioni in Spagna, gli investigatori hanno trovato e sequestrato documenti falsi, 35mila euro in contanti, piccole quantità di cocaina e appunti scritti a mano con la contabilità del narcotraffico.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.