Operazione antidroga a Monte Mario: fermati due uomini con oltre una tonnellata di hashish

L’ultima operazione di grande successo si è svolta nel quartiere Monte Mario, dove gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, al termine di un’intensa attività investigativa, hanno messo a segno un colpo decisivo.

In via Tommaso Pendola, gli agenti hanno notato un uomo arrivare a bordo di un’auto e aprire un box auto. Colti dall’immediato sospetto per il forte odore percepito, i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo, un 61enne italiano visibilmente nervoso.

Il motivo della sua agitazione è apparso subito chiaro: durante la perquisizione sono stati scoperti oltre 735 kg di hashish, confezionati in panetti.

Addosso al soggetto, gli agenti hanno rinvenuto un telefono cellulare e 1.500 euro in contanti. Successivamente, nella sua abitazione, sono stati sequestrati ulteriori 24 grammi di droga e ben 7.400 euro.

La situazione si è complicata ulteriormente quando gli agenti hanno trovato in possesso dell’uomo un mazzo di chiavi che apriva un altro garage, intestato a un’altra persona.

Seguendo la pista, la polizia si è recata in via Michele Migliarini, dove, all’interno del secondo box, hanno scoperto ulteriori 400 kg di hashish. Poco dopo, nei dintorni, è stato rintracciato e identificato il proprietario del garage, un 31enne italiano.

Al termine dell’operazione, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Procura ha prontamente richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida degli arresti. Va ricordato che, fino a una sentenza definitiva, entrambi gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti.

Questa brillante operazione si inserisce in un quadro più ampio di successi recenti ottenuti nel contrasto al traffico di droga, che ha visto sottrarre al mercato illecito oltre 2 tonnellate di stupefacenti solo durante il periodo estivo.

A maggio, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato 4 persone, sospettate di essere coinvolte nello spaccio di droga. In quell’occasione sono stati sequestrati oltre 450 kg di sostanze stupefacenti.

Sempre nel mese di maggio, a Colleferro, a seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, la polizia ha eseguito due ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di persone gravemente indiziate di detenzione di droga per fini di spaccio. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 600 kg tra cocaina, hashish e marijuana e all’arresto di 6 persone in flagranza di reato.

Nel mese di luglio, la Squadra Mobile di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato 9 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga. In questa operazione sono stati sequestrati oltre 100 kg di stupefacenti.

Sempre a luglio, il III Distretto Fidene-Serpentara ha portato a termine un’altra importante operazione, arrestando 5 persone e sequestrando più di 100 kg di sostanze stupefacenti.

Ad agosto, durante un appostamento in un edificio di Mostacciano, gli investigatori della Squadra Mobile hanno sorpreso un uomo e una donna intenti a prelevare pacchi da un box.

Nel garage, gli agenti hanno trovato un armadio contenente 33 confezioni di cocaina, mentre altri pacchi di droga erano nascosti in un vano segreto dell’auto. Sono stati sequestrati circa 50 kg di cocaina e 100.000 euro in contanti, e i due sono stati arrestati.

Nello stesso mese, a Tivoli-Guidonia, grazie all’aiuto delle unità cinofile, un altro 26enne è stato arrestato per spaccio, con il sequestro di 40 kg di hashish e marijuana e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

