Operazione ‘Protezione Anziani’: 17 membri di una banda criminale arrestati per truffe e estorsioni da Napoli a Roma

Le forze dell’ordine, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, hanno portato a termine un’operazione che ha visto l’arresto di 17 individui, di cui 7 in carcere e 10 agli arresti domiciliari, sospettati di coinvolgimento in un’associazione per delinquere dedita a truffe ed estorsioni ai danni di anziani.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, hanno rivelato l’esistenza di una rete criminale basata a Napoli, operante su vasta scala, e gestita da membri di una specifica famiglia.

Il modus operandi degli accusati consisteva nel contattare gli anziani, fingendosi impiegati delle poste, assicuratori, avvocati o addirittura carabinieri, e convincerli a consegnare denaro o gioielli per risolvere presunti problemi legati a familiari, incidenti stradali o polizze scadute.

Successivamente, complici si recavano presso le abitazioni delle vittime per ritirare il bottino.

Le indagini hanno portato alla luce 80 episodi di truffa consumati nelle province di Roma, Napoli, Latina e Viterbo nel periodo compreso tra il 13 settembre 2022 e il 20 marzo 2023.

Gli indagati, operanti in batterie composte da due persone, selezionavano le vittime casualmente tramite ricerche su internet o pagine bianche, contattandole telefonicamente prima di inviare i “corrieri”.

Nel corso delle perquisizioni, le autorità hanno rinvenuto un manuale dettagliato sulle modalità di truffa, insieme a denaro contante, schede telefoniche, telefoni cellulari e un considerevole quantitativo di gioielli.

