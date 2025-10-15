Ordina droga dall’Asia su Amazon: all’interno del pacco 3 kg di hashish. Nei guai un 28enne

Una consegna a domicilio che nascondeva un tesoro illegale, intercettata appena in tempo dagli investigatori.

È quanto successo a un 28enne romano di Valle Muricana, finito nei guai dopo aver ordinato oltre 3 chili di hashish da uno store asiatico su Amazon.

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla Procura, seguivano da giorni alcune spedizioni sospette quando hanno notato il giovane ritirare un maxi pacco apparentemente innocuo.

All’interno, però, c’era un vero e proprio laboratorio di sostanze stupefacenti: sette scatole con il logo “Dr Morita”, contenenti panetti di hashish dai nomi curiosi come “Mountain Giants”, “Nine Weeks Harvest”, “Ice Cream Cake” e “Fanta Strawberry”. Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 63 mila dosi.

La perquisizione a casa del giovane ha fatto emergere ulteriori elementi: tre telefoni cellulari, due coltelli a serramanico e due bilancini di precisione, strumenti classici per il confezionamento e lo spaccio della droga.

Il 28enne è stato arrestato e, su richiesta del pubblico ministero Gianluca Mazzei, il giudice del Tribunale di Piazzale Clodio ha convalidato l’arresto.

