Ostia, blitz nel weekend: 9 arresti e fiumi di droga sequestrati. In manette anche una borseggiatrice di 69 anni

Un fine settimana di fuoco sul litorale romano, passato al setaccio dai Carabinieri con un dispositivo ad alto impatto per frenare gli eccessi della mala-movida, il degrado e il traffico di stupefacenti a ridosso delle spiagge.

Il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dai militari della Compagnia di Roma Ostia fotografa un territorio presidiato capillarmente: 9 persone arrestate, 6 denunciate a piede libero, centinaia di auto perquisite e verbali stradali per una pioggia di oltre 14mila euro.

L’operazione strutturata si è mossa lungo i binari delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il monitoraggio ha portato all’identificazione di 271 persone (di cui 75 con precedenti) e al controllo di 145 veicoli, assestando un duro colpo alla rete dello spaccio locale con il sequestro di centinaia di dosi tra cocaina, hashish, marijuana e crack.

Il supermarket della droga: dai panetti negli ovuli al trucco della leva del cambio

Il fronte più caldo si è confermato quello del narcotraffico stradale e casalingo, con ben 8 dei 9 arresti totali legati alla detenzione ai fini di spaccio:

Il fortino casalingo: Tre romani sono stati blindati in casa dopo una perquisizione che ha portato alla luce un vero e proprio magazzino della droga: oltre 300 grammi di hashish divisi in ovuli e panetti, 17 grammi di marijuana, dosi di cocaina, crack e materiale per il confezionamento. Per loro sono scattati i domiciliari.

I corrieri della piazza: Due persone sono state intercettate a bordo di un’auto sospetta mentre si allontanavano da una nota piazza di spaccio del litorale.

Nel cruscotto nascondevano ben 481 dosi pronte di cocaina e crack, per un peso complessivo di 214 grammi lordi.

Il nascondiglio artigianale: Durante i posti di blocco sul lungomare, un cittadino albanese di 21 anni è stato tradito dal nervosismo.

Smontando i pannelli dell’abitacolo, i militari hanno scoperto 10 dosi di cocaina occultate in un vano ricavato ad arte all’interno della cuffia della leva del cambio.

Manette al mercato: la nonna-borseggiatrice e i pirati della strada

Le manette, però, non sono scattate solo per questioni di droga. Tra le bancarelle affollate del mercato ambulante di Piazza Quarto dei Mille, i Carabinieri hanno bloccato una donna di 69 anni.

L’anziana, muovendosi con destrezza tra la folla, aveva appena sfilato il portafogli dalla borsa di una coetanea. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima, mentre la sessantanovenne è finita ai domiciliari.

Non sono mancate le denunce sul fronte della sicurezza stradale e delle armi. Due stranieri sono stati trovati in giro con un coltello da caccia con una lama da 18,5 centimetri senza alcun valido motivo.

Sulle strade dello shopping e dei locali, invece, un romano è stato pizzicato al volante senza aver mai conseguito la patente, mentre un cittadino marocchino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (tre volte oltre il limite di legge).

Stessa sorte per due donne che, visibilmente alterate, si sono rifiutate categoricamente di sottoporsi al test dell’etilometro, rimediando una denuncia immediata e il ritiro della patente.

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