Ostia, festa abusiva con 400 persone: musica, alcol e bagni in mare al buio. Denunciato il gestore

Oltre quattrocento persone intente a ballare in piena notte a due passi dal bagnasciuga, tra fiumi di alcol, musica a volume elevato e persone in mare al buio senza alcuna misura di sicurezza né presidio di salvataggio.

È il quadro emerso nel corso della notte tra sabato e domenica ad Ostia, dove gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, affiancati dal GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, sono intervenuti presso uno stabilimento balneare al centro di ripetute segnalazioni.

Gli accertamenti hanno evidenziato la totale assenza delle licenze per i pubblici spettacoli e per i DJ set, oltre alla mancanza dei dispositivi obbligatori per il rilevamento del tasso alcolemico.

Il gestore dell’area, un cittadino italiano di 48 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre le sanzioni amministrative hanno superato i 5 mila euro.

Il blitz a San Paolo: minimarket sorpreso due volte nella stessa notte

I controlli sul rispetto degli orari di somministrazione di alcolici hanno registrato un episodio emblematico nel quartiere San Paolo:

La prima chiusura: Intorno alla mezzanotte e mezza di sabato, i caschi bianchi dell’VIII Gruppo Tintoretto hanno sanzionato un minimarket aperto oltre l’orario consentito delle 22.

La recidiva immediata: Una volta allontanati gli agenti, il titolare — un 50esimo cittadino del Bangladesh — ha riaperto la serranda riprendendo la vendita di alcolici. Una seconda pattuglia di passaggio lo ha colto sul fatto, elevando un verbale complessivo da circa 7 mila euro.

Altri interventi: Sanzioni analoghe per il mancato rispetto degli orari e per la somministrazione non autorizzata hanno riguardato altre sei attività tra i quartieri Tuscolano ed Aurelio.

Igiene, movida nel Centro Storico e sicurezza stradale

L’operazione del fine settimana ha visto l’impiego complessivo di circa 200 agenti e si è articolata in più quadranti della Capitale:

Centro Storico: Nel cuore della città, gli agenti del I Gruppo hanno sanzionato una decina di locali. In due ristoranti sono state riscontrate gravissime carenze igienico-sanitarie con segnalazione alla ASL e verbali per quasi 6 mila euro. Contestate inoltre oltre 20 occupazioni abusive di suolo pubblico e sanzioni per schiamazzi e musica alta.

Controlli su strada: Sul fronte della viabilità, le pattuglie impegnate tra Parioli, Ostiense, Eur, Ponte Milvio ed Ostia hanno contestato quasi mille violazioni al Codice della Strada, procedendo al ritiro di 10 patenti per guida in stato di ebbrezza ed al sequestro di un veicolo.

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