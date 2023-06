Ostia, Palestra della Legalità assegnata a Roma Capitale

La Palestra della Legalità di Ostia è ufficialmente un bene confiscato alla criminalità organizzata assegnato a Roma Capitale.

Con il passaggio ufficiale al Comune, lo spazio al civico 103 di via dell’Idroscalo potrà proseguire le sue attività sportive e sociali, che già oggi coinvolgono quasi 1.200 cittadini, di cui il 25% – in maggioranza minori e donne – a titolo gratuito. Avrà inoltre la possibilità di accedere a nuove risorse con le quali si potrà migliorare ulteriormente l’immobile e ampliare i suoi servizi a favore della comunità.

“Una bella vittoria dello Stato sul crimine e il malaffare di cui essere davvero orgogliosi” ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri che ha ringraziato il Ministro Piantedosi, l’Agenzia per i beni confiscati, il Prefetto Giannini, il Questore Belfiore, l’ASP Asilo di Savoia, la Regione Lazio, il Presidente del X Municipio Falconi, il Tribunale di Roma, le tante realtà del Terzo settore, e tutti i collaboratori sportivi che, insieme all’Assessore Zevi e al Forum cittadino per i beni confiscati, “stanno scrivendo questa bellissima storia di impegno, partecipazione e di riscatto dello Stato. Roma Capitale non farà mai mancare il suo sostegno a esperienze positive come questa che rendono la nostra città migliore“.