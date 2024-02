Ostia, prima l’inseguimento nel quartiere: Poi scappa e sbanda su auto in sosta

No, non si tratta di una scena di un film di james bond. Ma di un inseguimento tra le strade di Ostia a sirene spiegate. L’accaduto intorno alle 3.30 di questa notte, in via dei Panfili a Ostia. Gli agenti di una pattuglia del commissariato lido hanno affiancato una Renault Scenic che andava a 100 km/h, intimando l’alt.

Il conducente, però, dopo aver fatto scendere un suo amico è ripartito a folle velocità in via dei Traghetti. L’auto ha speronato poi più volte la volante, per poi tamponare due auto in sosta e andando anche contromano.

Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare la Scenic in via delle Gondole. L’uomo in fuga è un 47enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di bene dello Stato. Guidava nonostante la patente revocata.