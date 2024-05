Ostia: ubriaco e armato di due mazzette da muratore, semina il panico sul bus

Momenti di paura nella serata di ieri Martedì 7 Maggio 2024,dove un cittadino rumeno di 50 anni ha dato in escandescenze a bordo di un autobus dell’Atac mentre percorreva via delle Ebridi a Ostia, urlando e comportandosi in modo aggressivo.

I passeggeri hanno chiamato il 112 e i carabinieri della compagnia di Ostia sono intervenuti, trovando l’uomo in evidente stato di agitazione, probabilmente dovuto all’eccessivo consumo di alcol. L’uomo era armato di due mazzette da muratore ed è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine.

L’uomo ha inoltre cercato di resistere all’identificazione, minacciando e aggredendo i carabinieri. Nonostante le sue azioni violente, i militari sono riusciti a contenerlo e lo hanno portato in caserma. L’individuo, un senza fissa dimora, è stato arrestato.