Ostia, uomo trovato morto ai piedi di una palazzina: in casa il cadavere di un’anziana

Un’ombra cupa e silenziosa si è abbattuta sul litorale romano nelle prime ore della giornata.

Una duplice tragedia, che gli investigatori stanno rapidamente orientando verso l’ipotesi di un omicidio-suicidio consumato all’interno delle mura domestiche, ha sconvolto i residenti di uno stabile in via Mare di Tasman, nel cuore del quartiere di Ostia.

Rilievi in strada e nell’appartamento

L’allarme è scattato quando il corpo privo di vita di un uomo è stato notato sull’asfalto, proprio ai piedi di una palazzina di quattro piani.

Quando le pattuglie della Polizia di Stato e i soccorritori del 118 sono saliti nell’abitazione al quarto piano da cui si ipotizzava la caduta, si sono trovati di fronte a una scena tragica: all’interno della camera da letto giaceva il cadavere di un’anziana donna.

La ricostruzione e le indagini della Scientifica

Stando alle primissime ipotesi formulate dagli inquirenti, l’uomo avrebbe prima tolto la vita alla donna soffocandola con un cuscino, per poi raggiungere la finestra del palazzo e lanciarsi nel vuoto, trovando la morte all’impatto con il suolo.

Le identità ufficiali di entrambe le vittime sono tuttora in fase di accertamento formale, ma la pista principale seguita dagli investigatori propende per un legame di parentela diretto tra le parti, verosimilmente madre e figlio.

Sul posto sono operativi gli specialisti della Polizia Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso, repertare le tracce utili e ricostruire nel dettaglio l’esatta sequenza temporale dei fatti.

Risposte decisive sulle cause precise del decesso dell’anziana e sulle condizioni psicofisiche dell’uomo arriveranno dagli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria ed eseguiti dal medico legale.

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