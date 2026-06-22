Ostiense, platano crolla sulle auto in transito: distrutto un taxi con a bordo una mamma e un bambino

Un boato sordo, improvviso, poi lo scricchiolio del legno che si spezza e il fuggi fuggi generale dei pedoni sui marciapiedi.

Momenti di autentico terrore si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2026, in via Ostiense, dove due enormi rami di un platano secolare si sono staccati dal tronco, abbattendosi pesantemente sulla carreggiata nel momento di massimo picco del traffico pendolare.

Il crollo è avvenuto poco prima delle ore 17:00, all’altezza del frequentato bar-ristorante Doppiozero e a pochissimi metri dall’area monumentale del Gazometro. Solo per una questione di millesimi di secondo e di straordinaria fortuna non si è consumata una tragedia.

La sfuriata del vento e l’impatto sul taxi

La massa di legno e fogliame ha centrato in pieno un taxi della Capitale che stava transitando in quel momento in direzione San Paolo. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato ingenti danni alla carrozzeria e al parabrezza della vettura bianca.

A bordo del mezzo pubblico, oltre al conducente sotto shock, viaggiavano una donna insieme al figlioletto nel passeggino.

Ed è proprio intorno al piccolo che si è registrato quello che i presenti hanno subito definito un mezzo miracolo: il bambino, che stava dormendo profondamente al momento dello schianto, non si è accorto di nulla e non si è nemmeno svegliato durante le concitate e drammatiche operazioni di soccorso.

Quattro auto distrutte, sfiorato il chiosco dei fiori

La pioggia di legno non ha risparmiato i veicoli lasciati in sosta: almeno quattro automobili parcheggiate lungo la via sono state pesantemente colpite e schiacciate dal peso delle ramaglie.

Il crollo ha letteralmente sfiorato anche lo storico chiosco di fiori situato proprio di fronte al Gazometro, i cui titolari sono stati mancati per un soffio dalla traiettoria della pianta.

Sul posto sono accorse a sirene spiegate le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente isolato il quadrante e accertato l’assenza di feriti, richiedendo l’intervento urgente delle squadre del Servizio Giardini per segare i rami e liberare l’asfalto.

Sul marciapiede, davanti ai passanti increduli, è rimasta a lungo la mamma del bambino.

La donna, visibilmente scossa e in lacrime per lo spavento, è stata accudita dai negozianti della zona che le hanno offerto un bicchiere d’acqua e una sedia vicino al passeggino, mentre i vigili urbani completavano i rilievi.

Strettoia e caos viabilità verso San Paolo

Inevitabili e pesantissime le ripercussioni sulla viabilità di tutto il quadrante di Roma Sud.

Per consentire la rimozione dei detriti in sicurezza, i caschi bianchi hanno disposto la chiusura temporanea di un tratto di via Ostiense all’altezza di via del Commercio, deviando tutto il flusso veicolare sulla corsia preferenziale. Si sono registrate lunghe code a partire da Porta San Paolo e viale Marconi.

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