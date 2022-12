Ottica Roberto: sfilata e mostra delle storiche Fiat 500 e delle Moto a Centocelle    

Ormai gli appuntamenti organizzati da Ottica Roberto di piazza Teofrasto a Centocelle non si contano più. Storici quelli dedicati alla pulizia della piazza insieme a Retake di Centocelle e quelli di intrattenimento culturale con associazioni culturali.

Ottica Roberto inizia da subito il suo rapporto con la comunità di Centocelle ed in particolare con il quadrante attorno a piazza Teofrasto, una cavalcata che parte nel 1999 sino ad arrivare alla splendida del 18 dicembre 2022.

Inizia da subito dopo aver rilevato lo storico negozio di foto Morgani.

Il denominatore è sempre lo stesso, mantenere il decoro dell’ambiente, accrescere la socializzazione e fare iniziative per aggregare e far divertire grandi e piccini.

Quest’anno Ottica Roberto insieme a Majestic Pets si sono superati e con il Patrocinio del V Municipio hanno organizzato una kermesse di che nella giornata del 18 dicembre, dopo aver nei giorni precedenti tirato a lucido la piazza, ha visto la sfilata e la mostra delle storiche Fiat 500 dell’omonimo Club di Centocelle e delle Moto dei Centauri Moto Centocelle al loro rientro dopo l’aver consegnato i giocattoli raccolti ai bambini ricoverati presso la Clinica Pediatrica. Intrattenimento e giochi per la gioia dei bambini e delle famiglie per una giornata unica chiusa da una scenografica nevicata. Nel 2023 si replica annuncia con soddisfazione lo storico organizzatore che annuncia una novità per quanto riguarda la realizzazione di Lenti per occhiale che a partire dal 15 gennaio si avvarrà del METAVERSO per la costruzione della matrice Digitale delle Lenti Oftalmiche per occhiali, una autentica novità non solo per Centocelle.