Pagamento acconto Imu per l’anno 2021, tutte le informazioni utili

Mercoledì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu 2021; per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre 2021. E’ possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche tutte le novità, le esenzioni COVID ed ulteriori approfondimenti oltre al programma di calcolo.