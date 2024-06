Palazzo Bonaparte: “Vincent Peters. Timeless Time”  

Dal 16 Maggio in mostra a Roma, a Palazzo Bonaparte, “Timless Time” di Vincent Peters, scatti del fotografo di fama internazionale che ha reso immortali celebrità, brand e campagne pubblicitarie in tutto il mondo.

“Timeless Time” arriva a Roma dopo il grande successo riscosso a Palazzo Reale di Milano e a Palazzo Albergati di Bologna.

Le immagini in mostra ci offrono un viaggio tra scatti iconici e senza tempo del fotografo Vincent Peters, artista nato a Brema, in Germania, trasferitosi nel 1969 a New York dove si è formato come fotografo.

Negli anni Vincent Peters si è specializzato nei ritratti di celebrità, scattando campagne leggendarie per riviste di tutto il mondo.

I lavori in bianco e nero di Peters hanno come protagonista la luce, una luce che definisce emozioni e racconta le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la bellezza.

Protagoniste di questo viaggio: Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, David Beckham, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson e Greta Ferro.

Gli scatti sono stati realizzati tra il 2001 e il 2021, attraverso l’uso di un’illuminazione impeccabile, che permette ai soggetti ritratti di offrire una visione più intima che va oltre il loro status di celebrità.

Uno sguardo umanistico che permette a questi scatti di offrire ritratti di donne e uomini, personaggi noti, frammenti della loro storia che durano oltre lo scatto fotografico, come fosse un film, visioni iconiche, in bianco e nero, senza tempo.

Vincent Peters e Maria Vittoria Baravelli, curatrice della mostra, lasciano al visitatore la possibilità di spaziare in un dialogo costante e serrato in cui le fotografie si interrogano vicendevolmente, a volte in una danza, a volte in uno scontro.

Info: “Vincent Peters. Timeless Time” (16 maggio – 25 agosto 2024)

Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia, 5 – Roma

Orario apertura, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00

La biglietteria chiude alle ore 19.00

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 13,00

Informazioni e prenotazioni:T. + 39 06 87 15 111

www.mostrepalazzobonaparte.it

www.arthemisia.it

