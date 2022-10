Pantegana capitolina, cattivo biglietto da visita per Roma

“Eh no, non ci siamo proprio caro Sindaco Gualtieri!

Come si può vedere dal filmato, ieri sera, verso le 20 dopo aver partecipato in Protomoteca alla cerimonia con il “Brutium – I Calabresi nel mondo”, mentre attraversavo piazza del Campidoglio, proprio davanti alle tue finestre – caro Sindaco – una grossa pantegana, che peraltro mi sembrava molto a suo agio, scorrazzava tranquillamente vicino alla statua di Marco Aurelio con la piazza ancora piena di increduli turisti ed amici venuti dalla Calabria per la cerimonia!

Non mi sembra un bel biglietto da visita con il prossimo Giubileo alle porte.

Come la mettiamo caro Gualtieri?

Vogliamo prendere provvedimenti concreti oppure ci dobbiamo rassegnare ad essere succubi anche dei grossi topoloni nel regno della democrazia?

Ci manca solo che socializzino con gli eletti dentro l’Aula Giulio Cesare!

Povera Roma mia, siamo proprio sprofondati nel baratro!”

Il testo di questo post con video è sul profile Facebook dell’avv. Francesco Figliomeni ex vice presidente dell’Assemblea Capitolina Francesco Figliomeni. Persona degna di fede.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/francesco.figliomeni.50/posts/pfbid0282H4W4R1x8xG77oV12c5rF1wNs5r4U9bLVWMxqqcfZuweqeLEPdg6UkfeqBkgmpKl